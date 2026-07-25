Подготовку держали в секрете: Олеся Иванченко вышла замуж

Ведущая и актриса Олеся Иванченко вышла замуж

Актриса и ведущая Олеся Иванченко вышла замуж за юмориста Максима Зайца. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Мы сегодня женимся, а вы че?» — подписала пост интернет-звезда.

Для торжества артистка выбрала классический образ — белое приталенное платье и длинную фату, а Максим появился в темном костюме с белой футболкой.

Церемонию провела юмористка Лиза Ющук, а вынести обручальные кольца молодоженам доверили плюшевому поросенку по имени Пухля, который считается семейным талисманом пары.

Влюбленные не сообщали о помолвке, поэтому свадьба стала настоящей неожиданностью для их поклонников.

Для Олеси и Максима этот брак стал первым. Пара встречается с 2023 года. Сама Иванченко ранее рассказывала, что при знакомстве составила натальную карту Зайца. Несмотря на то что по знаку зодиака он ей совершенно не подходил, девушка решила проигнорировать советы звезд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева тоже готовится к свадьбе с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Торжество влюбленные планируют провести уже этим летом в Москве.

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