Отец Блиновской рассказал о финансовых проблемах семьи после задержания дочери

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 44 0

Отец Елены Блиновской: никто не может отвечать за действия дочери

Отец Блиновской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Олег Останин сообщил, что арест имущества коснулся не только блогера, но и ее родственников.

После того, как против Елены Блиновской возбудили уголовное дело, ее семья столкнулась с серьезными трудностями. В интервью для Super отец экс-«королевы марфонов» Олег Останин рассказал, что судебные приставы наложили арест не только на имущество дочери, но и на его личные счета и квартиры, а также на активы сына Александра.

По словам Останина, под угрозой изъятия оказались даже те квартиры, которые его сын приобрел задолго до того, как Блиновская обрела популярность и начала проводить свои знаменитые онлайн-марафоны.

Сам он уже два года живет в арестованной квартире в Ярославле. Мужчина признался, что жизнь в регионе дешевле, чем в Москве, однако постоянное давление со стороны приставов только усугубляет материальное положение.

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже почти 43. Так вот как же может брат отвечать за действия сестры? Тоже я не понимаю», — сказал Останин.

Он подчеркнул, что ни он сам, ни его сын никогда не участвовали в бизнесе Блиновской, несмотря на то, что общественность привыкла воспринимать их как часть ее успеха.

Останин также добавил о напряженных отношениях между братом и сестрой и предположил даже их соперничество.

Отец Блиновской рассказал, что поддерживает общение с дочерью и имеет возможность навещать ее два раза в месяц. Брат Елены же собирается снова приехать к ней в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей Блиновской могут лишить элитной квартиры в Москве.

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Отец Блиновской рассказал о финансовых проблемах семьи после задержания дочери

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