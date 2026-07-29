Воссоединение после развода: стоит ли возвращаться к бывшим супругам

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 138 0

Мужчина задумался о возобновлении отношений с бывшей женой спустя несколько лет после официального расторжения их брака.

Стоит ли возвращаться к бывшим супругам все за и против

Фото: www.globallookpress.com/Lucas Allen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: воссоединение с бывшими супругами не всегда является плохой идеей

Мужчина задумался о возобновлении отношений с бывшей женой спустя несколько лет после официального расторжения их брака. Его историю рассказало издание Mirror.

Читатель обратился за советом к эксперту по отношениям Колин Нолан, рассказав, что инициатором их расставания в прошлом была супруга, которая чувствовала себя недостаточно привязанной к нему.

После развода женщина быстро вступила в новую связь и родила ребенка, о котором они вместе с бывшим мужем мечтать не могли. Однако теперь, когда ее новый союз распался, бывшие супруги начали проводить время вместе, устраивать совместные прогулки с ее сыном и ужинать, что привело к предложению женщины попробовать начать все сначала.

В своем письме герой истории признается, что флирт со стороны бывшей жены ему приятен, а само общение кажется комфортным и привычным, так как он сам никогда не желал завершения их брака.

Колин Нолан в своем ответе подчеркнула необходимость детального обсуждения прошлого и настоящего перед принятием окончательного решения.

«Вы должны поговорить о ребенке и ситуации с его отцом, а также узнать у нее больше о том, почему она хочет попробовать еще раз. Почему она думает, что сейчас все будет по-другому?» — отметила специалист.

Эксперт предостерегла мужчину от поспешных шагов, предположив, что женщине может быть просто одиноко после разрыва с отцом ее ребенка, и она ищет стабильности в знакомом человеке.

Колин Нолан порекомендовала паре не торопиться и начать ходить на свидания так, будто они никогда не были женаты, чтобы проверить истинность своих чувств.

Важным аспектом является готовность мужчины взять на себя роль родителя для чужого ребенка, а также риск того, что супруга может снова уйти при возникновении первых трудностей.

«Если у вас есть сомнения, доверьтесь своей интуиции. Возможно, вы скучаете по привычности отношений, а не по самой бывшей жене. Если вы серьезно настроены на воссоединение, подумайте о том, чтобы сделать это при поддержке семейного психолога», — добавила эксперт.

По ее мнению, важно оставаться последовательным и давать себе право на обдуманный выбор, не поддаваясь лишь ностальгии по прошлому.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео