США тринадцатую ночь подряд бомбят Иран
Вашингтон также наращивает свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
Фото: www.globallookpress.com/Ford Williams/U.S. Navy
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Американские военные приступили к новым ударам по территории Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы США начали очередную ночь ударов по иранским военным целям. <…> Это 13-я ночь подряд ударов», — говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что удары по территории исламской республики призваны заставить Тегеран ответить за свои действия, а также снизить угрозу для торговых судов в районе Ормузского пролива.
Тем временем, президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что близок к тому, чтобы санкционировать массированный удар по Ирану. По словам американского лидера, у Вашингтона «все для этого готово».
Кроме того, издание Wall Street Journal пишет об увеличении военного присутствия США на Ближнем Востоке. Пентагон активно перебрасывает вооружения и дополнительные силы. Так, на прошлой неделе в регион прибыли силы специальных операций, а на базах размещены эскадрильи истребителей.
Газета отмечает, что действия США направлены на предоставление Трампу расширенных возможностей для проведения масштабной операции против исламской республики.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке Ирана на склад с боеприпасами в лагере «Арифджан» и топливный резервуар на американской базе «Али аль-Салем» в Кувейте.
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