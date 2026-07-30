Чтобы лысой не остаться: трихолог назвала причины секущихся волос

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 4 294 0

Повреждение волос может быть связано не только с уходом, но и с воздействием внешних факторов.

Почему секутся волосы — главные причины, решение проблемы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трихолог Троицкая: высокие температуры могут сильно навредить волосам

Секущиеся кончики являются не только косметической проблемой, но и признаком регулярного повреждения структуры волос, рассказала врач-трихолог и косметолог Ирина Троицкая в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, одной из главных причин ухудшения состояния волос становится воздействие высоких температур. Регулярное использование фена, утюжков и плоек может разрушать защитный слой волоса, из-за чего он теряет влагу, становится ломким и начинает расслаиваться на концах.

Также негативно на структуре волос отражаются химические процедуры, включая окрашивание, осветление и химическую завивку. Такие воздействия делают волосы более уязвимыми к повреждениям.

Кроме того, причиной появления секущихся концов может быть недостаток увлажнения, влияние солнца, ветра, мороза и сухого воздуха.

Трихолог отметила, что вред волосам способен нанести и неправильный уход. Частое мытье головы агрессивными шампунями может привести к удалению естественной защитной липидной пленки, а грубое расчесывание — особенно мокрых и спутанных волос — усилить повреждения. Дополнительную нагрузку создает постоянное механическое трение об одежду, рюкзак или подушку.

По словам специалиста, состояние волос также зависит от питания. Недостаток витаминов A, D, E и омега-3 жирных кислот может негативно влиять на качество волос и их способность сохранять прочность.

Чтобы уменьшить риск появления секущихся концов, врач рекомендовала использовать термозащиту перед укладкой, регулярно обновлять кончики у парикмахера, а также правильно подбирать средства ухода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ускоряющей облысение у мужчин привычке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео