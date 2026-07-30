Чтобы лысой не остаться: трихолог назвала причины секущихся волос

Повреждение волос может быть связано не только с уходом, но и с воздействием внешних факторов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Трихолог Троицкая: высокие температуры могут сильно навредить волосам
Секущиеся кончики являются не только косметической проблемой, но и признаком регулярного повреждения структуры волос, рассказала врач-трихолог и косметолог Ирина Троицкая в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, одной из главных причин ухудшения состояния волос становится воздействие высоких температур. Регулярное использование фена, утюжков и плоек может разрушать защитный слой волоса, из-за чего он теряет влагу, становится ломким и начинает расслаиваться на концах.
Также негативно на структуре волос отражаются химические процедуры, включая окрашивание, осветление и химическую завивку. Такие воздействия делают волосы более уязвимыми к повреждениям.
Кроме того, причиной появления секущихся концов может быть недостаток увлажнения, влияние солнца, ветра, мороза и сухого воздуха.
Трихолог отметила, что вред волосам способен нанести и неправильный уход. Частое мытье головы агрессивными шампунями может привести к удалению естественной защитной липидной пленки, а грубое расчесывание — особенно мокрых и спутанных волос — усилить повреждения. Дополнительную нагрузку создает постоянное механическое трение об одежду, рюкзак или подушку.
По словам специалиста, состояние волос также зависит от питания. Недостаток витаминов A, D, E и омега-3 жирных кислот может негативно влиять на качество волос и их способность сохранять прочность.
Чтобы уменьшить риск появления секущихся концов, врач рекомендовала использовать термозащиту перед укладкой, регулярно обновлять кончики у парикмахера, а также правильно подбирать средства ухода.
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