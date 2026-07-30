ФИФА накажет половину игроков сборной Аргентины за политическую провокацию

ФИФА начали расследование в отношении игроков сборной Аргентины

Страсти и скандалы вокруг чемпионата мира по футболу не утихают даже спустя полторы недели после его официального завершения. Чиновники ФИФА начали дисциплинарное расследование в отношении едва ли не половины игроков и менеджеров сборной Аргентины. Вопросы есть сразу к нескольким эпизодам. Самый громкий из них случился в полуфинале. После победы над англичанами аргентинцы развернули плакат с политическим подтекстом.

Надпись на нем гласит: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Этому территориальному спору почти две сотни лет. Но в 1982 году британцы поставили точку, выиграв Фолклендскую войну. В Буэнос-Айресе с этим принципиально не согласны. ФИФА также ждет разъяснения от игроков и помощника тренера, которые в финале набросились на испанцев. Полузащитнику Парэдесу после игры вообще предъявили сразу три обвинения. Ответить Аргентине придется и за поведение болельщиков. Фанаты сжигали флаги страны соперника, провоцировали драки и выкрикивали расистские лозунги.

Как ранее писал 5-tv.ru, 20 июля сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил вингер Ферран Торрес.

Для испанцев этот титул стал вторым после победы в 2010 году. Для сборной Аргентины это седьмой финал в истории и четвертый проигрыш — последний раз команда выигрывала чемпионат в 2022 году.

ЧМ-2026 впервые прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — с рекордным форматом: 48 команд сыграли 104 матча.

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