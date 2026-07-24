Нефтегазовые доходы России за июль вырастут почти на 60% из-за блокады Ормузского пролива

Перекрестная блокада Ормузского пролива все сильнее меняет баланс в мировой экономике. Через него проходит пятая часть всей нефти и около трети сжиженного газа.

Для Европы, которая отказалась от российских энергоносителей и незадолго до конфликта сделала ставку на ближневосточный СПГ, каждый день блокады — это новый скачок цен и удар по промышленности.

А вот Россия, по оценкам Reuters, наоборот, получает дополнительный источник доходов. По итогам июля нефтегазовые поступления в бюджет вырастут почти на 60%.

Как подчеркивают журналисты агентства, перекрытие Ормуза для крупнейших импортеров энергоресурсов — это рост расходов, инфляция и замедление экономики. А для стран-экспортеров, прежде всего России, — дополнительные доходы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на нефть резко взлетели на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель, хотя утром торговалась около 96 долларов.

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