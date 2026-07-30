Миллиардера Валерия Кустова задержали по делу о мошенничестве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 121 0

Вместе с главой группы «Эфко» под следствие попал руководитель принадлежащей компании.

За что задержали миллиардера Валерия Кустова причина детали

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Председатель совета директоров и основной акционер группы компаний «Эфко» Валерий Кустов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили данные официального портала судов общей юрисдикции столицы.

Помимо миллиардера, правоохранители задержали генерального директора компании Евгения Ляшенко. В суд направлены материалы с просьбой избрать обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кустову вменяют нарушение по части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Решение по дальнейшему содержанию подозреваемых под стражей должен принять суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве суд вынес приговор приемной дочери актрисы и певицы Алены Кравец Даниэлле. Девушка признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно. Как сообщил ее адвокат Геннадий Кузьмин, его подзащитная не планирует обжаловать решение суда.

По словам защитника, Даниэлла сама стала жертвой мошенников: она передала им код из СМС, после чего ее стали шантажировать угрозами обвинения в госизмене. Под давлением злоумышленников девушка отправила через курьера крупную сумму денег, которая, как позже выяснилось, принадлежала другому пострадавшему, чью несовершеннолетнюю дочь также обманули аферисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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