Армия России нанесла удары по портам Украины
Поражены грузы, которые предназначались для боевиков киевского режима.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В ночь на 24 июля Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили с помощью высокоточного оружия наносить удары по портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
Целями наших бойцов стали три порта Украины: «Одесса», «Измаил» и «Николаев». На первом были поражены резервуары горюче-смазочными материалами, на втором – уничтожены три склада для хранения безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ, на третьем поражен сухогруз, который доставлял товары военного назначения.
Помимо этого, в ходе нанесения ударов армия России поразила плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
До этого 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ отрезают Украину от поставок оружия по морю. Днем ранее реактивные «Герани» подбили сразу пять грузовых судов. Часть из них находилась в акватории, остальные были в порту Черноморска. Из-за таких масштабных ударов по важной инфраструктуре Киев теряет миллиарды.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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