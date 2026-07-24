Армия России нанесла удары по портам Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 122 0

Поражены грузы, которые предназначались для боевиков киевского режима.

Армия России нанесла удары по портам Украины сегодня 24 июл

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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В ночь на 24 июля Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили с помощью высокоточного оружия наносить удары по портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

Целями наших бойцов стали три порта Украины: «Одесса», «Измаил» и «Николаев». На первом были поражены резервуары горюче-смазочными материалами, на втором – уничтожены три склада для хранения безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ, на третьем поражен сухогруз, который доставлял товары военного назначения.

Помимо этого, в ходе нанесения ударов армия России поразила плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

До этого 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ отрезают Украину от поставок оружия по морю. Днем ранее реактивные «Герани» подбили сразу пять грузовых судов. Часть из них находилась в акватории, остальные были в порту Черноморска. Из-за таких масштабных ударов по важной инфраструктуре Киев теряет миллиарды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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