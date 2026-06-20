Кочарян: партия Пашиняна украла у «Процветающей Армении» 60 тысяч голосов

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Подобные действия — это не только позор, но и политическое преступление.

Партия Пашиняна украла у Процветающей Армении 60 тыс голосов

Фото: Reuters/Vahram Baghdasaryan

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Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в краже 60 тысяч голосов партии «Процветающая Армения» на парламентских выборах 7 июня. Об этом он заявил журналистам News.am.

«В случае с „Процветающей Арменией“ — это очевидная кража голосов. Что говорил Пашинян? Он говорил, что отрубит себе руки, но ни одного голоса не украдет, а теперь просто украли и присвоили 60 тысяч голосов», — сказал Кочарян.

Экс-президент Армении также подчеркнул, что это является не только позором, но и политическим преступлением.

Как ранее писал 5-tv.ru, партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна набравшая 23,2% голосов, обратилась в Конституционный суд с просьбой аннулировать результаты парламентских выборов из-за нарушений и провести второй тур.

Выборы, на которых партия «Гражданский договор» получила 49,7%, прошли 7 июня.

Кроме того, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну запретили вылететь из Еревана, хотя у него была запланирована трехдневная поездка за границу.

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