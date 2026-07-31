Никого не пощадил: неверный муж убил всю свою семью и домашних питомцев

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

От его рук погибли шестеро детей.

Мужчина убил всю свою семью и домашних питомцев причина

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: неверный муж убил всю свою семью и домашних питомцев

Житель штата Мичиган совершил массовое убийство супруги, шестерых детей и животных, после чего покончил с собой в собственном особняке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Трагедия разыгралась в городке Гранд-Хейвен, где 47-летний Кристофер Каролькевич устроил кровавую бойню в доме стоимостью 750 тысяч долларов. Мужчина расстрелял свою 39-летнюю жену Аманду и шестерых детей в возрасте от пяти до 15 лет из полуавтоматического пистолета.

После совершения убийств глава семейства поджег здание в нескольких местах, что привело к гибели трех собак и кошки от дыма и огня.

Сам нападавший позже свел счеты с жизнью. Тела супругов были обнаружены в главной спальне, в то время как дети находились в своих комнатах.

Как уточняет полиция, четверо детей были биологическими, а двое — усыновленными. Следователи выяснили, что Каролькевич недавно лишился высокопоставленной должности вице-президента по продажам в Американской кардиологической ассоциации.

Кроме того, всплыли подробности личной жизни: супруга знала о его измене, произошедшей несколько лет назад, и пыталась сохранить брак, несмотря на пережитую обиду.

Аманда даже делилась своими переживаниями в социальных сетях, описывая, как старалась стать «лучше» для мужа после его предательства. Офис шерифа округа Оттава продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения и опрашивать соседей, чтобы окончательно восстановить хронологию последних часов жизни семьи и подтвердить мотивы этого жуткого преступления.

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