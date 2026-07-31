Не сдержали эмоций: шведские футбольные фанаты разгромили эстонский стадион

Фанаты шведского «Гетеборга» разгромили эстонский стадион

Болельщики шведского футбольного клуба «Гетеборг» повредили трибуны и туалеты стадиона «Лиллекюла» в Таллине после матча квалификации Лиги конференций УЕФА с «Левадией». Об этом сообщил официальный канал новостного портала Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling).

Инцидент произошел вечером 30 июля во время ответной встречи квалификационного раунда. Матч завершился победой «Гетеборга» со счетом 3:1 в дополнительное время.

После игры болельщики гостей устроили погром на стадионе, повредив трибуны и санитарные помещения. В связи с произошедшим Эстонский футбольный союз обратился в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что УЕФА и 55 европейских футбольных ассоциаций выступили против идеи передачи частным инвесторам долей в чемпионате мира и других турнирах ФИФА. В организации заявили, что такие соревнования являются частью футбольного наследия и не должны рассматриваться как инвестиционный продукт. По мнению УЕФА, переход турниров под контроль частных инвесторов может привести к тому, что финансовые интересы окажутся выше интересов игроков, сборных, клубов и болельщиков.

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