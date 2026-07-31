Пострадавший в результате атаки ВСУ на Орловскую область скончался в больнице

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Его семье выплатят компенсацию.

Житель Орловской области умер в результате атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Житель Дмитровского района Орловской области скончался в больнице после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«Спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, вчера в 12 часов скончался наш житель Дмитровского района, мои соболезнования родным», — заявил глава области.

По словам Клычкова, он поручил подготовить документы о выплате компенсации семье погибшего.

Также в результате этой атаки ВСУ были повреждены объекты инфраструктуры и один из многоквартирных домов.

Территория России регулярно подвергается атакам с использованием дронов и ракет с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Каховке Херсонской области при серии атак пострадали семь человек. Удары пришлись по почтовому отделению и центральной улице микрорайона Светлово, где находились местные жители.

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