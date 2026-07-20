«Спорить бесполезно»: что делать, если к человеку пришла «белочка»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 100 0

Народные методы борьбы с белой горячкой нередко усугубляют ситуацию.

Нарколог запретил пережидать белую горячку дома

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Eisenhuth

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Нарколог Рудковский: нельзя пережидать белую горячку дома

Алкогольный делирий смертельно опасен, и пытаться отлежаться при его наступлении категорически нельзя. Об этом Газета.ру рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский.

«Опасность в том, что это не „психиатрическая странность“. Это тяжелое состояние отмены, при котором мозг находится в перевозбуждении», — пояснил врач.

По его словам, белая горячка часто накрывает человека не в разгар пьянства, а спустя время после резкого отказа от спиртного. Близкие ошибочно полагают, что раз бросил пить — кризис миновал. На деле именно в этот момент появляются тревога, бессонница, дрожь в руках, потливость и скачки давления. Человек теряется в пространстве, слышит голоса или видит насекомых.

«В этот момент спорить с ним бесполезно. Для него происходящее реально, и попытки доказать обратное только усиливают страх и сопротивление», — предупредил медик.

Главное, что обязаны сделать родные — без промедления вызвать скорую или наркологическую бригаду. Без врачебного вмешательства могут начаться судороги, остановка дыхания или сбой сердечного ритма. До прибытия помощи из поля зрения больного нужно убрать ножи, стекло, провода и любые травмоопасные предметы. Рядом лучше оставить одного спокойного человека и не создавать толпу.

Рудковский развеял и опасные обывательские мифы.

«Нельзя давать алкоголь „для облегчения“ — это опасный миф. Временное притупление симптомов не решает проблему и поддерживает порочный круг зависимости. Нельзя самостоятельно давать снотворные, транквилизаторы или обезболивающие», — предупредил он.

Столь же губительны попытки привести больного в чувство холодным душем, встряхиванием или угрозами — грубость спровоцирует панику или агрессию. Врач советует разговаривать нейтрально: «Я вижу, что тебе страшно», «Мы рядом», «Сейчас приедет врач».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как состояние печени влияет на ночной покой женщин.

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