Дарил цветы и приставал к женщинам: в Москве арестовали петербуржца по фамилии Маяковский

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 65 0

На требования полиции прекратить он не реагировал.

В Москве арестовали мужчину по фамилии Маяковский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москве арестовали петербуржца по фамилии Маяковский

Останкинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста жителю Санкт-Петербурга Артемию Маяковскому, которого признали виновным в мелком хулиганстве с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным суда, вечером 30 июля Маяковский сорвал цветы с клумбы возле здания банка на Бутырской улице. После этого он начал приставать к девушкам, а также нецензурно выражался.

Отмечается, что на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, в связи с чем был задержан.

По итогам рассмотрения материалов дела суд признал Артемия Маяковского виновным и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Москвы арестовали после прогулки с козлом по Красной площади. Инцидент произошел вечером 18 июля. Мужчина вывел домашнее животное на одну из главных достопримечательностей столицы и, по данным суда, громко выражался нецензурной бранью, нарушая общественный порядок.

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