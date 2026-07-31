«Он спокойный»: отец подозреваемого в смерти ученого Зезина считает, что из его сына сделали монстра

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 104 0

Тетя мужчины уверена, что племянник «не справился с эмоциями».

Что известно о деле об избиении ученого Зезина

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Отец обвиняемого в смерти ученого Зезина назвал сына не жестоким человеком

Аркадий Вагнер, проходящий подозреваемым по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Никиты Зезина, не был жестоким человеком. Об этом заявил его отец, передает корреспондент 5-tv.ru.

«У него спокойный, мягкий характер. Сделали из сына монстра. Он с детства и курицу не рубил, боялся крови, а тут сделали убийцей», — сказал отец Аркадия Вагнера.

Он также отметил, что до заключения под стражу его сын не пытался скрыться, а добровольно приехал в Следственный комитет вместе с женой и детьми, чтобы дать показания.

Тетя подозреваемого Татьяна добавила, что, по ее мнению, племянник «не справился с эмоциями». Женщина убеждена, что Зезин не мог умереть спустя несколько дней после полученной пощечины.

Суд в Екатеринбурге арестовал Аркадия Вагнера до 28 сентября, другого подозреваемого, Александра Реверука, заключили под стражу до 26 сентября.

Следственный комитет России 28 июля возбудил уголовное дело после смерти Никиты Зезина. По версии следствия, 13 июля ученый сделал замечание подросткам, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Позже к зданию института приехали их родственники и избили Зезина и его коллегу, нанося удары по лицу. Спустя несколько дней ученый умер. Предварительной причиной смерти в СК называют сердечный приступ.

Ранее жена Александра Реверука также заявляла, что ее супруг не причастен к смерти ученого. По ее словам, Зезин скончался от мочекаменной болезни, а конфликт ограничился ударами по щекам, нанесенными на эмоциях.

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