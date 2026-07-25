Глава киевского режима Владимир Зеленский не считает президента США Дональда Трампа величайшим правителем. Об этом он заявил во время интервью американскому журналисту Лоре Лумер.

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский назвал лучшим президентом США Авраама Линкольна. Услышав это, Лора Лумер в шутку сказала, что ее собеседнику стоит быть поаккуратнее в словах, так как Дональд Трамп точно будет смотреть, о чем они говорили.

После этого глава киевского режима решил чуть-чуть поправить свое шаткое положение и поспешил добавить, что Трамп — хороший и сильный лидер, однако оценку его деятельности должна дать история, а не он.

«Иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», — сказал Зеленский в интервью Лоре Лумер, которое опубликовано на ее официальной странице в соцсети X.

В том же интервью глава киевского режима также ответил на ряд других неудобных для него вопросов. В частности, Лора Лумер вспомнила эпизод странного поведения Зеленского и Макрона, ставший достоянием общественности благодаря опубликованному видео. На кадрах президент Франции прятал от журналистов белый сверток.

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