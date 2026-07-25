Сергей Собянин поддержал проведение выставки-форума «Православная Русь»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Основные цели мероприятия — развивать российскую историю и культуру.

В Москве пройдет православная выставка-форум: новости

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится XXII выставка-форум «Православная Русь». Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщили на портале правительства и главы города mos.ru.

Мероприятие продлится почти два месяца — с 22 октября по 15 декабря 2026 года. «Православная Русь» — крупнейший духовно-просветительский проект Русской православной церкви, реализуемый при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры РФ.

Основная цель выставки — развивать историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание, особенно у юного поколения. Также экспозиция призвана популяризовать отечественную историю и культуру, а также фотоискусство и молодежное творчество. Ожидается, что, как и в прошедшие годы, «Православную Русь» посетят до 300 тысяч человек.

Ранее Собянин сообщил, что пять культурных учреждений столицы вошли в топ популярных мест у участников проекта «Музеи — детям». В рамках проекта работает 125 площадок, кроме того, в 2026 году к программе прибавилась Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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