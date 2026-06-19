Российские саблистки взяли золото на чемпионате Европы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Они обыграли соперниц из Франции со счетом 45:39.

Сколько наград у российских саблистов на чемпионате Европы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы 2026 года. Турнир проходил во французском городе Антони.

В финальном поединке российские спортсменки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова обыграли команду Франции со счетом 45:39.

Эта награда стала уже четвертой медалью для российской сборной на текущем чемпионате Европы. До этого в личных зачетах серебро в индивидуальной сабле завоевала Яна Егорян, а бронзовые медали в турнирах на рапирах получили Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.

На этих соревнованиях отечественные атлеты пока выступают в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение полностью снять ограничения с российских фехтовальщиков, однако право выступать с национальной символикой вернется к ним только в июле на грядущем чемпионате мира в Гонконге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла второе место на этапе Кубка мира, который прошел в итальянском городе Падуя. Тогда российская команда в составе Дмитрия Насонова, Павла Граудыня и Камиля Ибрагимова дошла до финала, уступив сборной Южной Кореи с минимальным счетом 44:45.

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