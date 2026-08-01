Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 195 0

Ударам подверглись несколько населенных пунктов.

Атака ВСУ на Белгородскую область 1 августа — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Село Новая Нелидовка Белгородского округа пункт подверглось обстрелу. Женщина получила акубаротравму. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

По данным оперштаба, в селе повреждены 14 частных домов, три автомобиля и три надворные постройки. Одна из построек загорелась, пожар был ликвидирован. В селе Отрадное после взрыва FPV-дрона повреждены частный дом и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Луговка FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Ему оказывают помощь в Грайворонской центральной районной больнице, после чего планируется перевод в областную клиническую больницу.

Кроме того, в хуторе Масычево беспилотник повредил кабину грузового автомобиля. В поселке Волоконовка дрон нанес удар по социальному объекту, в результате чего была пробита кровля.

В хуторе Крисаново Краснояружского округа после детонации FPV-дрона повреждены крыша частного дома, гараж и автомобиль. В поселке Отрадовский в результате атак беспилотников повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор. В селе Илек-Пеньковка после удара FPV-дрона загорелся частный дом.

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