Лерчек намерена обжаловать приговор суда

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), предварительно, намерена обжаловать вынесенный ей приговор. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«У нее вчера было такое намерение, да, но у нас еще есть время на это решение, мы также ждем изготовления полного текста приговора», — сказал защитник.

По словам Третьякова, у стороны защиты остаются вопросы к отдельным положениям судебного решения. В частности, адвокаты намерены разобраться, на основании каких расчетов был определен размер назначенного штрафа и насколько корректно при этом были применены нормы законодательства.

Производство по уголовному делу Валерии Чекалиной возобновили 24 июля. Первое судебное заседание состоялось 30 июля, а уже на следующий день суд огласил приговор. Блогеру назначили пять лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 765 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд сохранил арест на имущество Валерии Чекалиной до исполнения приговора в части выплаты штрафа. Под ограничениями остаются автомобиль Rolls-Royce 2022 года выпуска стоимостью более 42 миллионов рублей и 45,3 миллиона рублей наличными.

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