Марина Ворожищева сообщила о рождении второго сына
Коллеги и друзья тепло поздравили актрису.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российская актриса театра и кино Марина Ворожищева сообщила о радостном событии: у нее и ее мужа Ильи Ермолова родился второй сын. В своем блоге актриса поделилась теплыми семейными фотографиями и видео.
«Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — написала 39-летняя актриса под одним из снимков.
Коллеги и друзья в комментариях тепло поздравили актрису. Марина и Илья встретились на съемках сериала «Сын отца народов» в 2013 году. Их отношения переросли в любовь, что в итоге привело к свадьбе.
Прежде фигура Ворожищевой с заметно округлившимся животом выдавала немаленький срок беременности. Но точную дату, когда ожидается появление малыша на свет, артистка называть отказывалась. Однако отмечала, что самочувствие у нее отличное.
Марина Ворожищева замужем за актером и режиссером Ильей Ермоловым. Они познакомились на съемках сериала «Сын отца народов» в 2013 году. В 2016-м поженились, а спустя два года у них родился сын Лука.
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