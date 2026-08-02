Марина Ворожищева сообщила о рождении второго сына

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 114 0

Коллеги и друзья тепло поздравили актрису.

Марина Ворожищева сообщила о рождении второго сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская актриса театра и кино Марина Ворожищева сообщила о радостном событии: у нее и ее мужа Ильи Ермолова родился второй сын. В своем блоге актриса поделилась теплыми семейными фотографиями и видео.

«Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — написала 39-летняя актриса под одним из снимков.

Коллеги и друзья в комментариях тепло поздравили актрису. Марина и Илья встретились на съемках сериала «Сын отца народов» в 2013 году. Их отношения переросли в любовь, что в итоге привело к свадьбе.

Прежде фигура Ворожищевой с заметно округлившимся животом выдавала немаленький срок беременности. Но точную дату, когда ожидается появление малыша на свет, артистка называть отказывалась. Однако отмечала, что самочувствие у нее отличное.

Марина Ворожищева замужем за актером и режиссером Ильей Ермоловым. Они познакомились на съемках сериала «Сын отца народов» в 2013 году. В 2016-м поженились, а спустя два года у них родился сын Лука.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+28° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Король Марокко переименовал автомагистраль в честь Трампа
15:46
Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины
15:20
ВСУ попытались атаковать площадку хранения ядерного топлива на ЗАЭС
14:53
Мужчина с парашютом прыгнул с многоэтажки в Петербурге
14:31
Ищите другое место: Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах
14:15
Не все водные процедуры одинаково полезны: чем опасен контрастный душ

Сейчас читают

Костоломы-самоучки: чем опасен БДСМ-массаж и что за люди его практикуют
«Не осознала»: Влад Череватый признался в попытке приворожить Анну Седокову
Алексей Чадов про походы к психологу: «Не могу изливать душу чужому человеку»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео