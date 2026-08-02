Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку

Правительство Армении, которое возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, уходит в отставку. Это решение принято в первый день работы первой сессии Национального собрания после выборов. Об этом Пашинян объявил в Telegram-канале.

«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку», — заявил Пашинян.

Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности, как и прежде. Согласно конституции, после начала работы нового Национального собрания президент республики обязан назначить премьер-министром кандидата, предложенного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер-министр Никол Пашинян сохранит свой пост и вновь возглавит правительство Армении.

Конституция также устанавливает, что формирование правительства должно быть завершено в течение пятнадцати дней после назначения премьер-министра. В свою очередь, премьер-министр в пятидневный срок представляет президенту предложения по кандидатурам вице-премьеров и министров. Президент республики должен принять эти кандидатуры в течение трех дней или обратиться в Конституционный суд для разрешения вопроса.

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