Тело пропавшей в Греции британки нашли в чемодане

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Женщина приехала в Афины погостить к родственникам, однако внезапно исчезла.

Тело пропавшей в Греции британки нашли в чемодане

Фото: 5-tv.ru

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Британку, пропавшую во время отдыха в Греции, нашли мертвой в чемодане. Об этом сообщило издание Metro.

Тело 38-летней Элизабет Росс обнаружил бездомный в заброшенном здании в Афинах. Женщина приехала в столицу Греции, чтобы навестить родственников. Однако внезапно пропала, написав семье странное сообщение с просьбой оставить ее в покое.

По словам греческих следователей, смс родственникам Элизабет отправляли убийцы. Делали они это, чтобы выиграть время. Как пишут местные СМИ, мобильный британки до сих пор не найден.

Чемодан, в котором нашли тело туристки, ей не принадлежал. Расследование продолжается. Эксперты устанавливают точную причину и дату смерти Элизабет. Полиция также выясняет все обстоятельства пропажи женщины.

Ранее тело пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане в Белграде. Мужчина, который, предварительно, мог лишить жительницу Санкт-Петербурга жизни, был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну. Им оказался гражданин Турции.

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