Многоквартирный дом в Энгельсе поврежден в результате атаки дронов ВСУ

В результате массированной атаки украинских беспилотников по городу Энгельс Саратовской области повреждения получил многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации Романа Бусаргина, ранения получили несколько жильцов. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты обследуют конструкции здания. Для жителей поврежденного дома работают пункты временного размещения, уточнил глава Саратовской области.

«Перед городской администрацией поставлена задача — быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории», — написал Роман Бусаргин.

Он отметил, что жильцам будет оказана материальная помощь. Сбор заявок уже начался. По словам Романа Бусаргина, работы по восстановлению дома должны начаться в ближайшее время.

Этой ночью дроны ВСУ также нанесли массированный удар по Самарской области. Вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries. Информация о пострадавших уточняется.

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