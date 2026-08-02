Вдову ветерана Великой отечественной войны до полусмерти избили в Приморье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 84 0

У пенсионерки возник конфликт с родственницей.

В Приморье родственница избила пенсионерку

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Полиция Приморья проводит проверку по факту противозаконных действий в отношении жительницы города Артема — 85-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители выявили публикацию, в которой говорилось о конфликте между родственниками, в результате которого пенсионерка — вдова ветерана Великой Отечественной войны — серьезно пострадала и была доставлена в больницу.

По данному факту была организована проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

По информации местных СМИ, инцидент произошел еще четыре дня назад — 30 июля. К пенсионерке пришла родственница, которая начала требовать выплатить ей 1,5 миллиона рублей или продать дом.

Как журналистам сообщила семья пострадавшей, словесная перепалка быстро переросла в драку. Женщина стала хаотично наносить удары кулаками по голове пенсионерки. В результате чего последняя ненадолго отключилась, а когда пришла в себя, то услышала угрозы об убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге мужчина избил слабослышащего пенсионера после сделанного ему замечания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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