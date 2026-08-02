Пропавшая в Подмосковье 12-летняя девочка найдена живой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 74 0

Ребенка нашли в деревне Марково в Раменском округе.

Что известно о пропавшей в Подмосковье 12-летней девочке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пропавшую в Подмосковье 12-летнюю девочку нашли живой в деревне Марково Раменского округа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области в канале в мессенджере МАКС.

По информации ведомства, местонахождение школьницы установили сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск совместно со спасательной организацией в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий <…> установлено местонахождение 12-летней девочки, которая 1 августа ушла из дома в деревне Цибино Воскресенского городского округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ухода ребенка из дома стала ссора. В полиции уточнили, что противоправных действий в отношении девочки совершено не было.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области мужчину обвинили в преступлениях против несовершеннолетних. По данным источника 5-tv.ru, в Сосновом Бору 24-летний продавец магазина знакомился с детьми в чатах одного из мессенджеров и принуждал их к действиям сексуального характера. Всего потерпевшими признаны четверо несовершеннолетних. Мужчине вменяют 17 эпизодов противоправной деятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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