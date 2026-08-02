Сломают пополам: что такое тайский массаж Ток Сен и зачем людей бьют молотком

Терапевт Евдокимов: тайский массаж молотком чреват тяжелыми травмами и смертью

В последние годы в России и мире все популярнее становится тайский массаж молотком Ток Сен. О рисках этой практики 5-tv.ru рассказал мануальный терапевт Александр Евдокимов.

«Ток» означает звук удара дерева о дерево, а «Сен» — энергетические линии на теле. В популярных соцсетях, включая TikTok это тренд завирусился в формате эстетичных видео с ритмично стучащим молоточком и медитативной музыкой.

Эксперт прежде всего подчеркнул, что это занятие не относится к современной медицинской остеологии — это старинные традиционные народные практики.

«Ну, естественно, что это народное лечение, так скажем, поэтому, грубо говоря, к классической медицине это отношение не имеет, и, соответственно, все зависит от того, в чьих руках», — сказал врач.

Метод битья молотком по колышкам или доскам на спине основан на принципе ударно-волновой терапии, который в современной медицине реализуется на совершенно другом технологическом уровне. Теперь это точные методики с научным обоснованием и дозированием силы воздействия.

Логика техники Ток Сен проста — массажист ставит колышек и расклинивает позвонки в местах защемлений. Теоретически это имеет право на существование в наши дни, но смотрится смешно и архаично на фоне машинных методик.

«Но сколько-то лет назад это был достаточно распространенный метод лечения. И тут исключительно все зависит от того, какой специалист и вообще специалист или это. Так как это из народной медицины, соответственно, каких-то знаний глубинных не было под этим никогда», — констатировал медик.

Риск в том, что в больнице пациента перед ударно-волновой терапией осматривают на предмет патологий, при которых такое лечение противопоказано. Многие из них можно выявить только на магнитно-резонансной томографии. Например, позвоночник может болеть и от метастаз при онкологическом заболевании.

В салоне тайской традиционной медицины такую диагностику не проводят, и, если человек с серьезной патологией получит удар молотком, все может кончиться параличом или даже смертью, предупредил Евдокимов.

«Поэтому метод медицинским назвать однозначно нельзя<…> Это делается, скорее, как ремесло кустарное», — подчеркнул врач.

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