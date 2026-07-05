В Петербурге мужчина напал на слабослышащего пенсионера из-за замечания

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина избил слабослышащего пенсионера после сделанного ему замечания. Об этом 5-tv.ru сообщил очевидец происшествия.

По словам свидетеля, все произошло на конечной остановке автобуса, когда пассажир отказался выходить из салона. Пенсионер попросил мужчину покинуть транспорт, после чего дебошир несколько раз ударил его по лицу.

«У пенсионера был слуховой аппарат, который выпал, когда он рухнул в кусты после очередного удара. Может быть, он вообще инвалид», — рассказал собеседник.

Очевидцы пытались вмешаться, однако нападавший продолжал вести себя агрессивно — оскорблял и отталкивал тех, кто хотел остановить его.

В результате избиения пострадавшего пенсионера госпитализировали, а на место происшествия вызвали полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет России начал проверку после сообщений о массовых драках возле одного из заведений в Минеральных Водах. Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях, а также жалобы жителей на регулярные нарушения порядка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС