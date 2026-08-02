Мужчина с парашютом прыгнул с многоэтажки в Петербурге

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 101 0

Экстремальный перфоманс совпал с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мужчина совершил прыжок с парашютом с многоэтажного дома на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, парашютист благополучно приземлился на площади Солнца. На земле мужчину встретили местные жители, наблюдавшие за его полетом.

Инцидент случился в ночь на 2 августа, когда отмечается День Воздушно-десантных войск. На видео зафиксирован момент, когда мужчина с голубым парашютом аккуратно снижается и успешно приземляется.

С какого именно этажа был совершен прыжок, неизвестно. Видео начали снимать уже в тот момент, когда экстремал находился в воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Наро-Фоминске 30-летний мужчина получил тяжелые травмы после падения на параплане. По предварительным данным, пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу. На момент госпитализации он находился без сознания, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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