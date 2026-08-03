Первый хет-трик нового сезона РПЛ помог «Зениту» разгромить «Оренбург»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 55 0

Хавбек Максим Глушенков стал обладателем уникального достижения в истории петербургского клуба.

Хет-трик Максима Глушенкова за «Зенит» — новости

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Три гола полузащитника Максима Глушенкова принесли петербургскому «Зениту» победу над футбольным клубом «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона 2026/2027.

Встреча между командами прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 3:0. Все мячи на свой счет записал именно хавбек «Зенита»: сперва он открыл счет в матче на 6-й минуте, а оставшиеся два гола оформил уже во второй половине — на 58-й и 66-й минутах соответственно.

Таким образом, Глушенков стал автором первого хет-трика в стартовавшем в конце июля футбольном сезоне. Кроме того, по числу хет-триков за «Зенит» в Российской премьер-лиге в XXI веке он обошел бразильца Халка, который выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год.

Благодаря этой победе клуб из Северной столицы набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице — подопечные Сергея Семака в прошлом туре разгромили тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0. Следующим соперником «Зенита» станет дебютант РПЛ «Родина» из Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о победе «Зенита» в Суперкубке России — в решающей игре команда одолела московский «Спартак».

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