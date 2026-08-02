Динозавры вместо квадроберов: о чем говорит новый тренд среди подростков

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 53 0

Психолог объяснила, почему дети так быстро меняют увлечения и как родителям на это реагировать.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Тращенкова: субкультуры помогают подросткам искать свою идентичность

Новым трендом среди подростков стали «диносьюты» — перевоплощение в динозавров, пришедшее на смену увлечению квадробикой. Детский психолог Татьяна Тращенкова в беседе с 5-tv.ru объяснила, что субкультуры помогают подросткам искать свою идентичность, однако в некоторых случаях могут говорить о внутренних проблемах.

По словам специалиста, резкая смена увлечений связана с желанием подростков выделиться и почувствовать себя особенными.

«Им становится скучно, или они начинают думать, что они скучные, неинтересные. И для того, чтобы другие думали, какие они оригинальные, нестандартные, не такие как все и уникальные, происходит вот эта смена», — пояснила психолог.

Тращенкова отметила, что само по себе необычное хобби не всегда свидетельствует о проблемах. Повод для беспокойства появляется тогда, когда оно становится для ребенка единственным способом самовыражения.

«Когда это проявление себя на фоне других проявлений себя — все нормально. Когда это единственное проявление себя, то здесь уже надо бить тревогу», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, важно, чтобы подросток понимал разницу между увлечением и реальностью. Если ребенок воспринимает образ динозавра или другого персонажа как игру и хобби, не стоит бить тревогу. Однако если он начинает отождествлять себя с выбранным образом и уходить от реальной жизни, родителям стоит обратить на это внимание.

Психолог также призвала взрослых не запрещать новое увлечение, а обсуждать его с ребенком. По ее словам, открытый диалог помогает сохранить доверие и понять истинные причины интереса к той или иной субкультуре.

«Если родитель интересуется — почему динозавр, что ты хочешь этим показать, для чего тебе это нужно, предлагает варианты и есть открытый прозрачный диалог с ребенком, тогда все в порядке», — заключила Тращенкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интерес детей к квадробике заметно снизился. Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что это увлечение перестало быть модным трендом, поэтому количество его последователей уменьшилось. По словам специалиста, для детей важно следовать актуальным направлениям, из-за чего подобные хобби часто быстро набирают популярность и так же быстро теряют ее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+28° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Три человека погибли в результате крушения самолета в Словакии
23:00
Трагедия после родов: женщина едва не лишилась жизни из-за галлюцинаций
22:40
Шапка из фольги не поможет: первая магнитная буря августа началась на Земле
22:25
«Без диплома»: жену экс-супруга Бородиной обвинили в «серой косметологии»
22:00
Опасности в небе: почему авиаперелеты меняют наш вкус и влияют на здоровье
21:32
Силы ПВО России уничтожили 245 украинских беспилотников за день

Сейчас читают

Плата за бесконечный скроллинг: врач предупредил о синдроме «смартфонной кисти»
«Это тяжело»: Анна Пересильд объяснила, почему не захотела обучаться у родителей
Не все водные процедуры одинаково полезны: чем опасен контрастный душ
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео