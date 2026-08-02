Динозавры вместо квадроберов: о чем говорит новый тренд среди подростков

Психолог Тращенкова: субкультуры помогают подросткам искать свою идентичность

Новым трендом среди подростков стали «диносьюты» — перевоплощение в динозавров, пришедшее на смену увлечению квадробикой. Детский психолог Татьяна Тращенкова в беседе с 5-tv.ru объяснила, что субкультуры помогают подросткам искать свою идентичность, однако в некоторых случаях могут говорить о внутренних проблемах.

По словам специалиста, резкая смена увлечений связана с желанием подростков выделиться и почувствовать себя особенными.

«Им становится скучно, или они начинают думать, что они скучные, неинтересные. И для того, чтобы другие думали, какие они оригинальные, нестандартные, не такие как все и уникальные, происходит вот эта смена», — пояснила психолог.

Тращенкова отметила, что само по себе необычное хобби не всегда свидетельствует о проблемах. Повод для беспокойства появляется тогда, когда оно становится для ребенка единственным способом самовыражения.

«Когда это проявление себя на фоне других проявлений себя — все нормально. Когда это единственное проявление себя, то здесь уже надо бить тревогу», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, важно, чтобы подросток понимал разницу между увлечением и реальностью. Если ребенок воспринимает образ динозавра или другого персонажа как игру и хобби, не стоит бить тревогу. Однако если он начинает отождествлять себя с выбранным образом и уходить от реальной жизни, родителям стоит обратить на это внимание.

Психолог также призвала взрослых не запрещать новое увлечение, а обсуждать его с ребенком. По ее словам, открытый диалог помогает сохранить доверие и понять истинные причины интереса к той или иной субкультуре.

«Если родитель интересуется — почему динозавр, что ты хочешь этим показать, для чего тебе это нужно, предлагает варианты и есть открытый прозрачный диалог с ребенком, тогда все в порядке», — заключила Тращенкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интерес детей к квадробике заметно снизился. Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что это увлечение перестало быть модным трендом, поэтому количество его последователей уменьшилось. По словам специалиста, для детей важно следовать актуальным направлениям, из-за чего подобные хобби часто быстро набирают популярность и так же быстро теряют ее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.