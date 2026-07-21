ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу
Несколько раз за минувшие сутки в регионе объявлялась ракетная опасность.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба в мессенджере МАКС.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Информацию о разрушениях и повреждениях инфраструктуры в результате атак уточняют сотрудники оперативных и аварийных служб области.
Позже утром в Белгородском муниципальном округе дважды была объявлена угроза повторных актов агрессии украинских боевиков — на этот раз с использованием беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей оставаться дома или найти укрытие, не покидать безопасные места и не подходить к окнам.
Накануне в столице региона в результате удара ВСУ по автомойке погиб один мужчина, ранения разной степени тяжести получили еще десять. Двое пострадавших мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии, для дальнейшего лечения они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева, были повреждены фасады и остекление зданий вокруг эпицентра, три автобуса, 20 грузовиков и восемь легковых автомобилей. Помимо этого региона, украинские боевики регулярно направляют беспилотники в сторону Москвы и Подмосковья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате очередной атаки в Московской области пострадали десять человек, включая одного ребенка. Больше всего раненых оказалось в Домодедове, где в числе шести пострадавших были трое граждан Китая.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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