«Лишили подзарядки»: Тарзан скучал по танцевальной карьере

Тарзан скучал по выступлениям на сцене с откровенными танцами

Стриптизер и актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, скучал по танцам после того, как перестал выступать на сцене. Об этом он рассказал в интервью телеведущим Трофиму Татаренкову и Петру Лидову.

По словам артиста, он прекратил выступать с откровенными танцами вовсе не потому, что ему это надоело. Да и проблем с физической формой не было. Тарзан решил, что после февраля 2022 года и начала СВО он просто не имеет морального права этим заниматься. Но довольно быстро начал скучать по работе.

«После того, когда этого вдруг не стало и еще не было плотного перекрытия по театральной сцене, это была такая дофаминовая яма. Я-то привык к контакту. Это заменить сложно чем-то. <…> Мне этого не хватало. Я физически ощущал. Это как меня лишили подзарядки просто», — пояснил Глушко.

Он признался, что попал в сферу стриптиза случайно и не из-за денег. Когда-то Тарзан работал моделью, и их просили во время показов на подиуме делать несколько танцевальных па, чтобы не дать зрителям заскучать. В то же время его пригласили попробовать силы в шоу для женщин. Глушко решил, что это отличная возможность взять несколько танцевальных уроков бесплатно, поэтому и принял предложение.

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