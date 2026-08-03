Без сна и отдыха 56 часов: человек впервые переплыл Балтийское море

Эфирная новость 57 0

Поляк установил рекорд, преодолев расстояние в 160 километров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поляк Кубковский стал первым человеком, кто переплыл Балтийское море

Вперые в истории человек переплыл Балтийское море. Поляк Бартоломей Кубковский за 56 часов без сна и касания сопрождающей лодки преодолел 160 километров.

Еду и напитки ему передавали при помощи специальной удочки. Это была пятая попытка спортсмена написать новую историю. В прошлом году до берега оставалось всего 11 километров, но пришлось сойти с дистанции по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое австралийцев, Алекс Крейг и Пол Грэм, нашли необычный способ сэкономить на доставке уличного туалета на остров Кенгуру. Вместо оплаты дорогостоящей перевозки они превратили деревянную кабинку в плот и самостоятельно пересекли на ней пролив Бэкстейрс-Пассаж.

Самодельное судно представляло собой туалетный домик ретро-стиля на плавучем основании, оснащенный подвесным мотором. Внутри они даже оборудовали место для приготовления пищи. В мае 2025 года друзья вышли в море от мыса Джервис, тщательно изучив прогноз погоды и дождавшись спокойного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Невиновного мужчину посадили в тюрьму из-за ошибке в никнейме
15:27
«Уйдет от коррупционных расследований»: политолог о назначении Умерова главой СВР Украины
15:20
Ребенка заразили ВИЧ и гепатитом С в больнице города Азов
15:13
«Совесть есть?» — глава Башкирии потребовал передать на СВО автомобили мэрии Уфы
15:08
«Ничего не делаем»: врач рассказал, как защититься в экстремальную жару в Москве
15:06
При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Не спешите менять пароль»: как хакеры следят за россиянами через умные гаджеты
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео