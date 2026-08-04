Форма, рюкзак, сменка: сколько стоит собрать ребенка в школу

Россияне потратили 4,6 млрд на товары для школьников

В этом году родители начали собирать своих детей в школу почти на полмесяца раньше обычного. Еще только первые числа августа, а на товары для учебы уже потрачено примерно 4,5 миллиарда рублей. Идея понятна — раньше начнешь покупать, сэкономишь, пока не произошел скачок цен перед первым сентября. Но продавцы тоже не сидят сложа руки. Сколько стоит подготовить ребенка к школе, подсчитала корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Надежда собирает сына в школу уже в третий раз и на цены смотрит в последнюю очередь. На первом месте — состав ткани.

«Хлопок, хлопок 100%. Машинная стирка. В целом это все прекрасно», — изучает материал Надежда Свиреда, мама третьеклассника Владислава Иванченко.

В итоге за один поход в магазин собрали три образа: на каждый день — почти 3800 рублей, парадная форма — 4700 рублей и одежда для физкультуры — около двух тысяч.

— Ну, как тебе — нравится?

— Да.

— Мне кажется, ты не очень доволен. Что не нравится, расскажи?

— То, что через месяц идти в школу.

Но идти все равно придется, поэтому решили проверить — может быть, удастся на чем-то сэкономить?

«Мы пойдем более простым путем, соберем экономвариант, без излишков и рисунков, что называется — базовый минимум. Конечно, самое дорогое в корзине — это школьная форма, но и тут нам удалось найти вполне дешевый вариант. Жилетка — тысяча рублей, три рубашки на разные случаи жизни по 700, брюки спортивные и классические по тысяче рублей. И, конечно, самое главное — это пиджак за две тысячи рублей. Это пока что самая дорогая позиция», — убедилась корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Пока она штурмует полки с желтыми ценниками, Надежда переходит к рюкзакам.

«Мягкие лямки, мягкие прокладки, чтобы не давило на спину ребенка», — выбирает варианты женщина.

«Найти недорогой рюкзак оказалось гораздо сложнее. Есть варианты и за пять, за четыре, за три тысячи. Но самый дешевый — за 1349: попытались даже сделать подобие ортопедической спинки, но каркаса нет, соответственно, школьнику будет не очень удобно. Тем не менее мы его берем», — оценила Иванова.

Теперь канцелярия. Влад тянется к самому яркому, а Надежда — к тому, что практичнее. Но и у школы есть свои пожелания.

«Там была не простая, допустим, медовая акварель для маленьких детей, а уже петербургская акварель, которая используется и в художественных вузах», — отметила женщина.



«А вот мы со своего курса не сворачиваем — берем только то, что со скидками. Школьные тетради берем самые простые, как мы привыкли видеть — зеленые, за 6,99. Теперь наполним пенал — берем все самое нужное: пару ручек, карандаш, ножницы тоже пригодятся, точилка, ластик, линейка и клей. Общий минимум — 206 рублей. Набор для ИЗО и рисования выходит еще дороже — 604 рубля. Здесь пластилин, кисти, краски, картон, цветная бумага», — сообщила Иванова.

Пришло время сравнивать корзины.

«Наша, экономная — 9318 рублей. У Надежды — 18330. При этом брали все из расчета, что у ребенка еще что-то осталось с прошлого учебного года», — подвела итог корреспондент.

Если же собирать в школу первоклассника с нуля, затраты существенно увеличатся. Индекс корзины для будущих первоклашек растет каждый год: с 2017 набор для мальчика подорожал почти на десять тысяч рублей, а девочку — собрать еще дороже. Если говорить обо всех школьниках, то по сравнению с прошлым, 2025 годом, отдать придется почти на 6,5% больше.

«Главный драйвер подорожания — это одежда. Это школьные платья, брюки, пиджаки. Они прибавили в среднем 15%. Второе — это обувь: сменка, туфли, кроссовки стали дороже на 11%. Канцелярия подорожала на 8%», — рассказала инвестиционный советник из реестра ЦБ РФ, финансовый эксперт Мария Таткина.

Родительский комитет точно знает: если брать в складчину, по оптовым ценам, выйдет дешевле. Этим летом россияне успели потратить на школьные покупки уже больше 4,5 миллиардов рублей. Многое из того, что обычно откладывали на август, приобрели заранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.