Дроны ВСУ атаковали складской комплекс в Ленинградской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 149 0

Средства ПВО продолжают работу по уничтожению БПЛА.

Атака ВСУ на Ленинградскую область 4 августа — что известно

Фото: © РИА Новости

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Вражеские беспилотники атаковали складскую зону в Ленинградском районе. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», — написал глава области.

Дрозденко также подчеркнул, что работа по уничтожению дронов противника продолжается. По его словам, средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 15 беспилотников ВСУ.

До этого губернатор заявил о введении в воздушном пространстве Ленинградской области режима беспилотной опасности. Кроме того, он предупредил местных жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Регионы России систематически подвергаются налету беспилотников и ракет, запущенных боевиками киевского режима. Под ударами оказываются как объекты инфраструктуры, так и мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке дрона противника на населенный пункт Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Жертвами прилета БПЛА ВСУ стали шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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