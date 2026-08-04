«Важен каждый зритель»: Маслов о конкуренции «Колобка» и «Человека-паука»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 31 0

Главное — делать качественные истории.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Антон Маслов: зрителю нужен и Колобок, и Человек-паук

Режиссер Антон Маслов рассказал о конкуренции отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок» с другими картинами в прокате, включая пиратские релизы зарубежных проектов. По словам постановщика, главное для создателей кино — делать качественные истории, а зритель должен иметь возможность самостоятельно выбирать, что смотреть. Об этом Антон Маслов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Режиссер отметил, что его задача как автора — создавать хорошее кино, а вопросы вокруг проката и конкуренции относятся уже к более широкой сфере.

«Я режиссер, и я думаю, что самое важное для режиссера — сделать хорошее кино. И все остальное — это мир вокруг», — рассказал Маслов.

По словам постановщика, кинотеатрам и зрителям нужны разные фильмы, поскольку у каждого человека свои вкусы и предпочтения.

«Зрителю и кинотеатрам важно, нужен и "Колобок", и остальные истории. Есть люди разные. Одним нравится одно кино, другим — другое. И классно, что есть возможность посмотреть и то, и другое», — отметил режиссер.

Маслов подчеркнул, что нельзя обесценивать интересы части аудитории, поскольку каждый зритель важен для киноиндустрии.

«Когда мы отсекаем одно, мы, получается, считаем, что этот зритель не важен, а это не так. Важен каждый зритель. И важны и наши сказочные истории, и, наверное, их сказочные истории», — заявил постановщик.

Режиссер призвал зрителей самостоятельно делать выбор и относиться к разным взглядам спокойно.

«Я желаю зрителю уметь выбирать, уметь разбираться. Ну и вообще, люди, не ешьте друг друга, вы же не звери, как говорит наш Колобок», — заключил Антон Маслов.

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