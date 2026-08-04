Прохор Шаляпин огорошил заявлением о пенсиях: «Где деньги возьмем?»

Прохор Шаляпин: демографическая ситуация может повлиять на пенсии в будущем

Певец Прохор Шаляпин заявил, что демографическая ситуация в стране может повлиять на будущие пенсионные выплаты. По словам артиста, из-за сокращения числа молодых людей в перспективе может возникнуть вопрос о том, кто будет обеспечивать выплаты пенсионерам. Об этом Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист отметил, что хотел бы пожелать всем высоких пенсий, однако, по его словам, важно учитывать демографические изменения.

«Желаю всем по 100 000 получать. А где мы эти деньги возьмем? У нас демографическая яма», — заявил Шаляпин.

По словам певца, он обсуждал этот вопрос с людьми, которые разбираются в теме, и пришел к выводу, что в будущем может возникнуть нехватка работающего населения.

«У нас демографический провал. У нас молодежи сейчас меньше, чем и в моем возрасте. Когда я буду там, если я дотяну до 65, будет провал, то есть некому будет ее платить», — рассказал артист.

Шаляпин призвал людей внимательнее относиться к своему здоровью и не исключил, что в будущем многие будут дольше оставаться активными.

«Давайте, ребят, жить дольше, тогда все будем как-то до ста хотя бы. Работать», — добавил певец.

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