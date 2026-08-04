«Строчки пришли в голову»: как Дмитрий Журавлев написал песни для «Колобка»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 43 0

Актер также помогал команде подбирать фольклорную музыку для фильма.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Журавлев написал песни для «Колобка» после первой читки сценария

Актер Дмитрий Журавлев рассказал, что стал не только исполнителем роли в фильме «Последний богатырь. Колобок», но и автором нескольких музыкальных композиций для картины. По словам артиста, вдохновение пришло к нему еще на этапе знакомства со сценарием. Об этом Дмитрий Журавлев сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер признался, что одна из песен родилась сразу после первой читки сценария. Выйдя со встречи с командой фильма, он записал мелодию на диктофон и отправил ее создателям картины.

«Я вышел с первой читки и так вдохновился работой Маслова (Антона Маслова, режиссера фильма. — Прим. ред.), сценарием, миром этим созданным. И я написал одну из песен и прямо сразу записал на диктофон. Я говорю: «Ребят, послушайте, я не знаю, понадобятся вам или нет, но вот мне пришли в голову строчки», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, он также помогал команде подбирать фольклорную музыку для фильма. Журавлев поделился с создателями картины композициями народных исполнителей, которые, по его мнению, передают настоящий русский звук.

Кроме того, актер сообщил, что выпустит песню, которая в итоге не вошла в финальную версию «Колобка». По словам Журавлева, композиция получилась светлой и доброй.

«Есть одна песня, которая в фильм не вошла, там по разным причинам. Но я ее выпущу, потому что она, мне кажется, очень классная, светлая, добрая и написанная с любовью», — добавил артист.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Новые способы борьбы с ТЦК изобретают на Украине
15:22
«Новые люди» предложили закрепить пять базовых прав животных
15:18
Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России
15:07
Находка в мусоре: на пляже в Испании откопали мраморную голову богини Венеры
15:00
«Ложь, да в ней намек»: Антон Маслов о том, зачем зрителям нужны добрые сказки
14:53
«Лишь бы дискредитировать»: MIA BOYКА резко высказалась о старых скандалах

Сейчас читают

«Лишь бы дискредитировать»: MIA BOYКА резко высказалась о старых скандалах
Платить станет проще? Россиянам рассказали о главном нюансе единого QR-кода
«Дрался со мной»: Журавлев рассказал, почему Гоша Куценко отказался от дублера
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео