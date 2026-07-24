Пытаются дезориентировать: как не стать жертвой мошеннического смс-бомбинга

МВД: смс-бомбинг — это мошеннический инструмент психологического прессинга

При массовом получении каких-либо сообщений или уведомлений нужно дважды подумать, прежде чем как-то с ними взаимодействовать, так как их отправку могли организовать преступники. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Смс-бомбардировка или бомбинг — это массовая отправка сообщений, уведомлений или электронных писем на номер, электронную почту или в мессенджеры одного человека. Это инструмент мошенников.

«Схема рассчитана на дезориентацию потерпевшего, создание у него ощущения угрозы и принуждение к совершению необдуманных действий. Данная тактика активно применяется преступниками для психологического воздействия на граждан и последующего хищения денежных средств либо неправомерного доступа к персональным данным», — пояснила Волк.

Она отметила, что подобные атаки, как правило, кратковременные. Они используются как подготовительный этап перед телефонным разговором со злоумышленником. Так как приходят не просто сообщения, а уведомления якобы от банков, госорганизаций, операторов связи и других сервисов. Эти уведомления могут содержать информацию о взломе учетных записей, оформлении кредита или списании денег. Кроме того, могут прийти коды подтверждений.

В ведомстве советуют не сообщать мошенникам свои персональные данные, какие-либо индивидуальные коды и реквизиты, в том числе банковских карт. Также не нужно переходить по ссылкам, указанным в пришедших сообщениях, скачивать или устанавливать предлагаемые файлы или приложения.

Кроме того, не стоит общаться с лицами, которые представляются сотрудниками банков, операторами связи или сотрудниками правоохранительных органов.

Когда приходят массовые срочные уведомления, прежде чем как-либо с ними взаимодействовать, нужно взять паузу и хорошо обдумать свои действия, рекомендовали в МВД.

Также в министерстве напомнили, что о любых фактах противоправной деятельности необходимо сообщать в соответствующие органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что смс-бомбинг может быть актом мести со стороны мошенников. Преступники способны затаить обиду на свою потенциальную жертву, если при первичном обзвоне человек раскусил злоумышленника, а затем нахамил или высмеял.

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