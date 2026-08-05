«Они честные и добрые»: Ян Цапник объяснил секрет популярности «Смешариков»
Главная причина успеха проекта — искренность и доброта его героев.
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru
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Ян Цапник: в «Смешариках» истории, которые понятны людям любого возраста
Актер Ян Цапник рассказал, почему мультфильм «Смешарики» на протяжении многих лет остается любимым у зрителей разных возрастов. По его мнению, главная причина успеха проекта — искренность и доброта его героев. Об этом Ян Цапник рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».
Актер отметил, что истории о героях мультсериала близки людям благодаря простым и понятным ценностям.
«Потому что они честные. Потому что они добрые. Мне кажется, именно это и цепляет», — рассказал Цапник.
По словам артиста, важным преимуществом «Смешариков» остается то, что их сюжеты понятны и интересны как детям, так и взрослым.
«Это истории, которые понятны людям любого возраста», — отметил актер.
Цапник добавил, что именно искренность персонажей помогает проекту сохранять популярность спустя годы.
«Наверное, поэтому их и любят уже столько лет», — заключил артист.
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