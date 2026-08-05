«Я сапожник без сапог»: Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ
Блогер еще ни разу не пробовала написать сценарий или смонтировать видео с помощью нейросетей.
Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru
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Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ
Блогер и ведущая Ида Галич пока не использует искусственный интеллект в своей работе. По словам артистки, несмотря на популярность нейросетей среди создателей контента, она по-прежнему придерживается привычных методов. Об этом Ида Галич сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK Fest-2026.
Ведущая призналась, что пока не пробовала создавать сценарии или монтировать видео с помощью искусственного интеллекта, хотя понимает потенциал новых технологий.
«Это для меня такая серая зона. Я сапожник без сапог. Я знаю, что все уже пользуются ИИ и в монтаже, и в написании сценариев. Но я пока вот по старинке», — рассказала Галич.
При этом блогер считает, что нейросети могут стать полезным инструментом для представителей творческих профессий.
«Я думаю, что это очень хороший инструмент. Потому что мы в дальнейшем увидим большую работу, проделанную различными приложениями», — отметила она.
Галич добавила, что ей пока сложно встроить ИИ в собственный рабочий процесс из-за привычки полагаться на выработанную годами систему создания контента.
«У меня такой склад ума, который все делает по формуле некой, высчитанной лично мной. Я и шутки пишу по формулам, и говорю так, и снимаю контент, который я вывела по формуле», — поделилась ведущая.
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