«Без этого победить невозможно»: Собянин о городском развитии в сложное время

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

В современных условиях государству необходимо и обеспечивать процветание экономики, и выполнять задачи по обеспечению безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

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Собянин: останавливать городское развитие нельзя даже в сложное время

Развитие городов и мирной экономики нельзя останавливать даже в сложные для страны периоды, поскольку именно стабильная экономическая система является одним из ключевых факторов достижения стратегических целей. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт и второе — здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, сегодня нередко звучат предложения полностью перестроить экономику под военные задачи. Однако, как отметил мэр, современная модель развития устроена иначе и требует сохранения нормальной хозяйственной жизни.

«Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, то и мы не достигнем успехов», — сказал он.

Собянин пояснил, что остановка развития экономики и городской среды может привести к гораздо более серьезным последствиям, поскольку именно они обеспечивают поступление доходов, устойчивость государства и возможность выполнять все необходимые задачи. Кроме того, мэр критически оценил призывы полностью отказаться от мирного развития экономики.

«Убить нормальную экономику — это убить вообще страну», — заявил Собянин.

По его мнению, успешное развитие государства невозможно без одновременного решения двух задач: обеспечения безопасности и сохранения устойчивой экономики, которая остается фундаментом для социальной стабильности, работы предприятий и дальнейшего развития страны.

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