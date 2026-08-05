Шанс на восстановление? Что происходит с мозгом после отказа от алкоголя

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Даже после длительной зависимости есть надежда на возвращение к полноценной жизни.

Что происходит с мозгом после отказа от алкоголя

Фото: 5-tv.ru

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The Washington Post: отказ от алкоголя приводит к восстановлению функций мозга

Отказ от употребления алкогольных напитков или существенное снижение их доз приводит к заметному восстановлению функций человеческого мозга и увеличению объема серого вещества. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на данные Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму США.

По словам директора учреждения Джорджа Куба, мозг является органом, способным к нейропластичности как в процессе развития зависимости, так и на пути к выздоровлению.

Исследования показывают, что у людей с алкогольной зависимостью, прекративших употребление, объем серого вещества в лобных долях начинает увеличиваться уже в первый месяц отказа. Когнитивные функции, такие как внимание, память и исполнительный контроль, в среднем приходят в норму в период от шести месяцев до одного года трезвой жизни.

Регулярное употребление спиртного вызывает сложные химические и структурные изменения в организме. Сначала алкоголь стимулирует выброс эндорфинов и дофамина, вызывая эйфорию, но со временем мозг адаптируется, становясь менее чувствительным к этим стимулам.

Как отмечает клинический психолог Джеймс Маккиллоп, люди начинают пить не для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а чтобы перестать чувствовать себя плохо из-за постоянно активированной системы стресса.

Даже умеренное употребление — более семи порций в неделю — коррелирует с уменьшением общего объема мозга.

Однако позитивные изменения начинаются быстро. Участники временных челленджей по отказу от алкоголя отмечают улучшение сна, концентрации внимания и общего самочувствия.

Специалисты подчеркивают, что хотя полностью вернуть первоначальное состояние после тяжелых стадий зависимости удается не всегда, мозг эффективно вырабатывает компенсаторные стратегии для работы в новых условиях.

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