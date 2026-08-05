«Обида в наш адрес»: Иракли о прекращении общения с Хилькевич и ее мужем

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 44 0

На реалити-шоу между участниками сложились теплые отношения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский; 5-tv.ru

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Иракли: после участия в телепроекте общение с Хилькевич и ее мужем прекратилось

Певец Иракли рассказал, что после участия в телепроекте его отношения с актрисой Анной Хилькевич и ее супругом Артуром изменились. По словам артиста, во время шоу участники сильно сблизились, однако после завершения игры общение стало реже. Об этом Иракли сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист отметил, что на проекте между участниками сложились теплые отношения. Однако ситуация с голосованием стала причиной взаимной обиды.

«Мы очень классно все общались, но почему-то, когда Ершов (блогер. — Прим. ред.) выбрал голос отправить именно их на испытания, почему-то эта обида в наш адрес пошла и прекращение общения», — рассказал Иракли.

Певец признался, что ему жаль, что после завершения проекта близкое общение с Хилькевич и ее мужем Артуром сошло на нет.

«Жаль, потому что классно общались. И Артур шикарный, очень порядочный, очень классный», — поделился артист.

При этом Иракли подчеркнул, что не держит зла на пару и уважает их решение.

«Мы действительно очень полюбили друг друга на проекте. И мне кажется, игра не стоит того, чтобы обижаться друг на друга. Но это выбор их, и я тоже этот выбор уважаю», — отметил певец.

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