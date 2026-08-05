Опасная бодрость: сколько чашек кофе в день могут привести к аритмии сердца

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Последствия от злоупотребления этим напитком необратимы.

Сколько чашек кофе в день можно пить последствия вред

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Бесконтрольное употребление кофеина провоцирует необратимые последствия

Бесконтрольное употребление кофеина ради высокой продуктивности может спровоцировать необратимые нарушения сердечного ритма. Об этом сообщило издание Men's Journal.

Жительница Нью-Йорка Рейчел Финли столкнулась с диагнозом аритмия в возрасте 26 лет после многолетнего злоупотребления стимуляторами.

В период учебы и работы в ресторанной сфере девушка выпивала от восьми до десяти чашек кофе ежедневно, а при отсутствии напитка принимала кофеиновые таблетки.

Даже когда появились тревожные симптомы — тяжесть в груди, сильное сердцебиение и хроническая бессонница — Рейчел продолжала поддерживать тонус привычным способом.

Она призналась, что в ее окружении такая зависимость считалась нормой, так как коллеги постоянно использовали кофеин, чтобы справляться с изматывающим графиком.

Медицинское обследование, проведенное из-за постоянного чувства усталости, подтвердило связь между состоянием сердца и чрезмерным употреблением кофе.

Специалисты клиники Майо подчеркивают, что безопасным пределом для здорового взрослого человека являются 400 миллиграммов кофеина, что эквивалентно примерно четырем чашкам.

Превышение этой дозы ведет к тревожности, скачкам давления, головным болям и нарушениям ритма. Сейчас 32-летняя Финли полностью отказалась от кофеина, перейдя на напитки без него, и ежегодно проходит кардиологический мониторинг.

Ее история стала вирусной в соцсетях, набрав более 178 тысяч просмотров, и служит напоминанием о том, что игнорирование сигналов организма в угоду карьере может закончиться слезами в кабинете кардиолога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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