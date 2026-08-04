Новые способы борьбы с ТЦК изобретают на Украине

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Водитель оригинальным способом сумел скрыться от военкома.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Украинцы изобретают все новые способы борьбы с ТЦК. Очередная попытка скрыться от военкомов превратилась в настоящую погоню. Сразу несколько автомобилей преследовали водителя, пытаясь заблокировать его с обеих сторон. Подрезали, брали в кольцо и вынуждали остановиться.

Украинец сделал вид, что сдается, притормозил, после чего резко вырвался из окружения и смог уехать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волынской области Украины сотрудники ТЦК похитили настоятеля сельского храма. На глазах у прихожан они силой затащили священника канонической Украинской православной церкви в микроавтобус, не дав ему даже одеться.

Из-за нехватки людей на фронте священнослужителей на Украине мобилизуют все чаще. Не так давно подобным образом проходили задержания в Винницкой и Ровненской областях.

Из-за потерь на фронте Киев ужесточает мобилизацию, а те, кого пытаются насильно отправить в ВСУ, все чаще берутся за оружие. Так было в Харькове — один из местных жителей отбился от силовиков с помощью тесака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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