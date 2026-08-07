Группы риска и сроки: что нужно знать о вакцинации перед сезоном гриппа

Онищенко рассказал, что вакцинация от гриппа начнется в последней декаде августа

Прививочная кампания против гриппа в России начнется уже в последней декаде августа. Для детей и взрослых планируется подготовить около 60–70 миллионов доз вакцины. Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с 5-tv.ru рассказал, какие категории граждан относятся к группам риска и почему бизнесу стоит самостоятельно заботиться о вакцинации сотрудников.

Вакцинация от гриппа стартует в конце августа

По словам Онищенко, подготовка к сезону гриппа начинается заранее. После осеннего подъема заболеваемости в ноябре–декабре традиционно начинается новый рост числа случаев гриппа и острых респираторных инфекций.

«Министерство здравоохранения, по указанию правительства, закупает у нашей российской фармацевтической промышленности примерно 60–70 миллионов доз вакцины против гриппа. Причем эта вакцина делается как детская, так и взрослая», — рассказал специалист.

Он уточнил, что первые прививки в медицинских учреждениях начнут делать уже в последней декаде августа.

«Где-нибудь начиная с последней декады августа уже в наших медицинских учреждениях начнутся прививки», — отметил Онищенко.

Почему вакцину от гриппа каждый год обновляют

Онищенко объяснил, что состав вакцины ежегодно меняется из-за способности вирусов быстро адаптироваться.

«Почему каждый год делается новая вакцина? Потому что вирусы гриппа очень быстро приспосабливаются к той вакцине, которая была в прошлом году», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, при разработке нового препарата учитываются наиболее актуальные штаммы вируса. Для этого используется система глобального мониторинга распространения инфекций.

«Мы иногда два, а иногда один штамм меняем, который мы считаем актуальным. А мы считаем не просто, гадая на кофейной гуще. А существует глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных инфекций», — рассказал Онищенко.

Он добавил, что важную роль играет анализ ситуации в Южном полушарии, где сезон гриппа наступает раньше.

«Те штаммы, которые циркулировали в Южном полушарии и были актуальны, их выделяют, изучают. И каждая страна, которая производит свои национальные вакцины, из этих актуальных штаммов готовит вакцины», — отметил специалист.

Кому особенно важно сделать прививку от гриппа

По словам Онищенко, в первую очередь вакцинация необходима школьникам, учителям, врачам и работникам сфер, где сотрудники постоянно контактируют с людьми.

Отдельное внимание уделяется детям, поскольку после начала учебного года они оказываются в условиях большого количества контактов.

«17 миллионов — это дети. Государство на 17 миллионов детей изготовило детскую вакцину. И она прививает их бесплатно», — рассказал Онищенко.

В группу риска также входят люди, которые ежедневно общаются с большим количеством граждан.

«Работники торговли у нас общаются с огромным количеством людей. И у них риск заболеть гораздо более высокий», — объяснил специалист.

Кроме того, к таким категориям относятся медицинские работники, поскольку они контактируют с заболевшими, а также сотрудники городского транспорта.

«Мы должны привить школьников, учителей, врачей, работников торговли. У нас в Москве это также работники метрополитена. Городской транспорт — это тоже группа риска», — заявил Онищенко.

Работодатели должны прививать своих сотрудников

Отдельно специалист обратился к работодателям и призвал компании самостоятельно организовывать вакцинацию сотрудников.

По его словам, расходы на прививки — это не просто социальная мера, а способ сохранить стабильную работу в период сезонного роста заболеваний.

«Привейте своих сотрудников, купите им вакцину. И это будет для вас не благотворительность. Это будет устойчивость работы ваших офисов в неблагоприятный эпидемический период», — отметил Онищенко.

Он пояснил, что заболевшие сотрудники могут надолго выпадать из рабочего процесса. Это, в свою очередь, влияет на эффективность компании.

«Если вы привьете своих работников, то они у вас будут меньше болеть, вы будете им меньше платить больничные. Самое главное — не будете их терятьна неделю, на две, и ваш офис будет работать устойчиво, а значит эффективно с точки зрения получения прибыли. Это все окупится для вас», — заключил специалист.

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