Лидер партии «Новые люди» высказался по поводу иска о снятии «Яблока» с выборов

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 90 0

Нечаев призвал дождаться решения суда.

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев 7 августа в разговоре с 5-tv.ru прокомментировал исковое заявление о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму.

«Я сейчас узнал об иске к „Яблоку“. Мне жаль, что так случилось, правда жаль, потому что мы всегда выступали за конкуренцию что в бизнесе, что в политике. Я не знаю, сами ли партийцы „Яблока“ что-то напортачили или, может, кто-то их подставил. Но закон есть закон, и все партии должны ему следовать», — сказал он.

Нечаев призвал дождаться решения суда.

Ранее в этот день партия «Родина» подала иск в Верховный суд России с требованием снять «Яблоко» с выборов в Госдуму.

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